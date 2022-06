**Lombardia: Letta a Calenda, 'Moratti? Noi guardiamo a candidature di c.sinistra'** (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Noi stiamo discutendo di candidature. candidature ovviamente di centrosinistra...". Enrico Letta risponde così su Carlo Calenda che ha avanzato la candidatura di Letizia Moratti per la regione Lombardia. "Non è nostra abitudine andare a individuare candidature che stanno dall'altra parte". "Vedo che le destre in questa campagna elettorale l'hanno fatto, perché in varie parti come a Catanzaro e Taranto il candidato della destra è un ex del Centrosinistra. Ma noi di solito non facciamo così e non faremo così. Discuteremo con tutti gli alleati, Calenda compreso, di una candidatura di centrosinistra vincente, competitiva per le elezioni regionali". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Noi stiamo discutendo diovviamente di centro...". Enricorisponde così su Carloche ha avanzato la candidatura di Letiziaper la regione Lombardia. "Non è nostra abitudine andare a individuareche stanno dall'altra parte". "Vedo che le destre in questa campagna elettorale l'hanno fatto, perché in varie parti come a Catanzaro e Taranto il candidato della destra è un ex del Centro. Ma noi di solito non facciamo così e non faremo così. Discuteremo con tutti gli alleati,compreso, di una candidatura di centrovincente, competitiva per le elezioni regionali".

