ll narcisismo dal volto disumano di quelli per cui pure la guerra è un pretesto per parlare di sé (Di venerdì 10 giugno 2022) Quali che siano le loro posizioni sulla guerra, non si può dire che i grandi nomi del giornalismo italiano perdano mai di vista la scala delle priorità. Che siano infatti fermamente schierati in favore dell'Ucraina, come Furio Colombo, o invece quotidianamente impegnati dalla parte opposta, come Michele Santoro, o anche capaci di svariare su entrambe le fasce, come Massimo Giannini, è rassicurante verificare ogni giorno come vi sia ancora qualcosa che li unisca tutti, al di sopra di ogni divisione di parte. Prendete Santoro, che in un'intervista alla Stampa ieri si è mostrato indignato perché i telegiornali «vedono le cose come le vede il governo ucraino». Forse perché parlano di «guerra» invece che di «operazione speciale» (chissà qual è l'altro modo di «vedere» i bombardamenti, le deportazioni dei civili, le torture e le esecuzioni sommarie). Santoro ...

