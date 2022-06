L’incontro tra Liliana Segre e Chiara Ferragni non è solo giusto, è anche necessario (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore ho letto, tra i tanti applausi, anche un certo numero di critiche e commenti acidi sulL’incontro tra Chiara Ferragni e Liliana Segre. C’è chi si indigna perché “come ci siamo ridotti?”, “Gesù, dove andremo a finire?” C’è la destra-destra, che attacca Liliana Segre perché non hanno ancora fatto i conti col fascismo e Chiara Ferragni semplicemente perché esiste. Ma c’e anche chi, a sinistra, si costerna perché “la sinistra si esalta per Chiara Ferragni” e perché, “suvvia, davvero vogliamo affidare la memoria dell’Olocausto a una fashion blogger?” E siccome queste ultime, a differenza degli altri, sono persone che stimo, voglio provare a dare una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle ultime 24 ore ho letto, tra i tanti applausi,un certo numero di critiche e commenti acidi sultra. C’è chi si indigna perché “come ci siamo ridotti?”, “Gesù, dove andremo a finire?” C’è la destra-destra, che attaccaperché non hanno ancora fatto i conti col fascismo esemplicemente perché esiste. Ma c’echi, a sinistra, si costerna perché “la sinistra si esalta per” e perché, “suvvia, davvero vogliamo affidare la memoria dell’Olocausto a una fashion blogger?” E siccome queste ultime, a differenza degli altri, sono persone che stimo, voglio provare a dare una ...

