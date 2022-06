“La coscienza di Montalbano”, sei indagini del mitico commissario riunite in unico volume (Di venerdì 10 giugno 2022) Per noi che non ci siamo ancora rassegnati all’idea che il maestro Andrea Camilleri non sia più tra noi e che aspettiamo che Rai Fiction ci dia la notizia che si faccia finalmente l’ultimo episodio ancora inedito del “commissario Montalbano”, – dopo “Il metodo Catalanotti” messo in onda l’8 marzo del 2021, – e che Luca Zingaretti receda dall’insano suo proposito di non più interpretare il commissario di Vigata, l’uscita in volume dei sei racconti – prima dispersi – con il titolo “La coscienza di Montalbano (pagg. 272, euro 14; Sellerio editore)” del maestro di Porto Empedocle ha rappresentato una boccata d’ossigeno narrativo. “Notte di Ferragosto” racconta di un suicidio di un trentino Mario D’Antonio, apparentemente morto per un’overdose di eroina ma Montalbano non è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) Per noi che non ci siamo ancora rassegnati all’idea che il maestro Andrea Camilleri non sia più tra noi e che aspettiamo che Rai Fiction ci dia la notizia che si faccia finalmente l’ultimo episodio ancora inedito del “”, – dopo “Il metodo Catalanotti” messo in onda l’8 marzo del 2021, – e che Luca Zingaretti receda dall’insano suo proposito di non più interpretare ildi Vigata, l’uscita indei sei racconti – prima dispersi – con il titolo “Ladi(pagg. 272, euro 14; Sellerio editore)” del maestro di Porto Empedocle ha rappresentato una boccata d’ossigeno narrativo. “Notte di Ferragosto” racconta di un suicidio di un trentino Mario D’Antonio, apparentemente morto per un’overdose di eroina manon è ...

