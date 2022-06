(Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - È necessarioilBA.5 del. È il monitoFondazionenel monitoraggiosettimana 1-7 giugno sulla pandemia in Italia. Il 'caso Portogallo' ha destato una certa preoccupazione in Europa - si legge nel report - in questo Paese il numero dei nuovi casi è salito da meno di 9 mila casi al giorno a oltre 29 mila in poco più di un mese, parallelamente all'aumentata prevalenzaBA.5 che il 20 maggio ha raggiunto il 37%, rispetto al 18,5% di due settimane prima. Nel nostro Paese, l'ultima flash survey dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), effettuata sui campioni notificati il 3 maggio 2022, documenta una netta prevalenza...

...report diha certificato la frenata nel calo dei casi. "In questo contesto in costante e rapida evoluzione - spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - è fondamentale...... di cui quasi 3 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato', specifica. La ...questo contesto in costante e rapida evoluzione - spiega Cartabellotta - è fondamentaleil ... Gimbe: "Potenziare il sequenziamento della variante BA.5 del Covid" Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 1-7 giugno, una diminuzione dei nuovi casi (121.726) in quasi tutte le regioni italiane. In 22 Province si registra un incremento percent ...Ma vediamo gli ultimi dati: Gimbe rileva, nella settimana 1-7 giugno ... “In questo contesto in costante e rapida evoluzione – spiega Cartabellotta – è fondamentale potenziare il sequenziamento ...