Gabrielli: "Nessun dossieraggio, ora rendiamo pubblico bollettino 007" (Di venerdì 10 giugno 2022) commenta 'Visto il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività di dossieraggio' il periodico bollettino sulla disinformazione realizzato dal Dis sarà reso pubblico: lo ha detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 giugno 2022) commenta 'Visto il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività di' il periodicosulla disinformazione realizzato dal Dis sarà reso: lo ha detto ...

Pubblicità

cavetibi : RT @jacopo_iacoboni: Manipolazioni e falsi pro Cremlino, Gabrielli difende l’intelligence: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti.… - franconemarisa : RT @MediasetTgcom24: Gabrielli: 'Nessun dossieraggio, ora rendiamo pubblico bollettino 007' #bollettino #dis - BonaMassimo : RT @rbonacina: #Gabrielli: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti. Pubblicherò il documento sulla disinformatione in Italia. Abbiam… - BomprezziMarco : RT @rbonacina: #Gabrielli: “Nessun dossieraggio, basta sospetti infamanti. Pubblicherò il documento sulla disinformatione in Italia. Abbiam… - enribarillari : Giusto il tempo necessario per modificarlo un po'... -