Ferrari - A Maranello è in arrivo una terza di catena di montaggio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Laha in programma di espandere in modo significativo la sua storica fabbrica di. L'ampliamento, secondo l'agenzia Bloomberg, sarà illustrato nei dettagli il 16 giugno prossimo, in occasione della presentazione del nuovo piano industriale elaborato dal neo amministratore delegato Benedetto Vigna per affrontare i prossimi anni di grandi cambiamenti (nel 2023 arriverà sul mercato il primo veicolo a ruote alte, la Purosangue, nel 2025 il primo modello a batteria). In particolare, la Casa emiliana ha acquisito nuovi terreni adiacenti l'impianto e ha avviato un progetto per realizzare unadidedicata alla produzione di veicoli elettrici e ibridi. Nei piani c'è anche la probabile costruzione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo per le batterie. Gli annunci di ...

Ferrari: Bloomberg,ampliamento sito Maranello per elettriche - Industria La Ferrari ha in programma di "espandere in modo significativo" la sua storica fabbrica di Maranello. L'ampliamento, secondo l'agenzia Bloomberg, sarà illustrato nei dettagli il 16 giugno prossimo, in ...