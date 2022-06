Disavventura per Simeone, furto in casa: “ridateci almeno l’orologio di mio nonno” | FOTO (Di venerdì 10 giugno 2022) Giovanni Simeone è un uomo mercato, l’attaccante reduce dalla stagione all’Hellas Verona è finito nel mirino dei più importanti club in Italia e all’estero. Si è confermato un attaccante fortissimo, è riuscito a mettersi in mostra soprattutto dal punto di vista realizzativo. La valutazione è di 20 milioni di euro, sono arrivate offerte dall’estero ma anche Inter e Juventus hanno chiesto informazioni per il Cholito. Nelle ultime ore si è verificato uno spiacevole episodio fuori dal campo. Giulia Coppini e Giovanni Simeone hanno denunciato un furto. La moglie del calciatore ha condiviso sui social un messaggio che è una richiesta ai ladri di riportare un oggetto di valore affettivo molto importante: “almeno l’orologio privo di valore economico ma di estremo valore affettivo perché del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Giovanniè un uomo mercato, l’attaccante reduce dalla stagione all’Hellas Verona è finito nel mirino dei più importanti club in Italia e all’estero. Si è confermato un attaccante fortissimo, è riuscito a mettersi in mostra soprattutto dal punto di vista realizzativo. La valutazione è di 20 milioni di euro, sono arrivate offerte dall’estero ma anche Inter e Juventus hanno chiesto informazioni per il Cholito. Nelle ultime ore si è verificato uno spiacevole episodio fuori dal campo. Giulia Coppini e Giovannihanno denunciato un. La moglie del calciatore ha condiviso sui social un messaggio che è una richiesta ai ladri di riportare un oggetto di valore affettivo molto importante: “privo di valore economico ma di estremo valore affettivo perché del ...

