Demme | parla l’agente | “Vuole giocare di più | rifletteremo sul futuro”

Pubblicità

100x100Napoli : Il nuovo procuratore di #Demme parla alla radio ufficiale del #Napoli. - CalcioNews24 : ??L'agente di #Demme parla del futuro del centrocampista ?? - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: Diego #Demme, parla il nuovo agente anche dell'interesse della #Fiorentina. TUTTE LE DICHIARAZIONI QUI: - MGuardasole : Diego #Demme, parla il nuovo agente anche dell'interesse della #Fiorentina. TUTTE LE DICHIARAZIONI QUI: - ViSal_Corecap : @simodihno10 Si ma difatti nell'articolo si parla di Svanberg per Demme E Barak per Fabian (lì spero di no) -

... andando in pressing sul club azzurro.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Toronto,il Presidente: 'Insigne si sentirà come a Napoli' Importante notizia per Diegoin ...Calciomercato Napoli,l'agente di DiegoDiegoè a Napoli nel gennaio del 2020 per la ferrea volontà di Gennaro Gattuso : si è rapidamente imposto come un insostituibile per l'ex ...“Con tutto il rispetto, per la persona speciale e pacata che è, vorrebbe giocare di più, è naturale. Non ha però mai creato problemi al club. A Napoli sta bene, da adesso però bisogna pensare a quello ...Diego Demme ha lasciato Fali Ramadani scegliendo l’agenzia Firs1 e Marco Busiello, il nuovo procuratore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Questo l’intervento di Busiello, dove parla di Demme e ...