Cina-Usa, summit a Singapore. Pechino non si piega su Taiwan: «Non esiteremo a iniziare una guerra» (Di venerdì 10 giugno 2022) I capi della Difesa di Stati Uniti e Cina si sono incontrati a Singapore per lo Shangri-La Dialouge. Tra i temi toccati c'è la questione Taiwan, che come la guerra tra Russia e... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 giugno 2022) I capi della Difesa di Stati Uniti esi sono incontrati aper lo Shangri-La Dialouge. Tra i temi toccati c'è la questione, che come latra Russia e...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Pechino agli Usa: 'Taiwan è Cina, non esiteremo a iniziare un guerra' | Replica Washington: 'Basta azioni destabili… - GiovaQuez : Suslov: 'L'Europa è in una condizione di sudditanza rispetto agli Usa' Parsi: 'Voi russi siete già i junior partner… - VincenzaSMF : RT @VisioneTv: Ops: gli Usa stanno finendo le scorte delle armi inviate in Ucraina, al punto da non averne abbastanza per sé. E se succede… - messveneto : Taiwan, la Cina avverte gli Usa: non esisteremo ad avviare una guerra: «Distruggeremo in mille pezzi qualsiasi comp… - CdT_Online : Gaffe della Camera di commercio statunitense al vertice delle Americhe di Los Angeles: in un evento per promuovere… -