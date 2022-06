Caso Eni-Nigeria, la Procura di Brescia chiede il rinvio a giudizio per i pm De Pasquale e Spadaro (Di venerdì 10 giugno 2022) La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Fabio De Pasquale, Procuratore aggiunto di Milano e responsabile del pool affari internazionali, e per il pm Sergio Spadaro, oggi alla nuova Procura europea antifrodi. L’ipotesi è di «rifiuto di atti d’ufficio» nell’ambito del processo Eni-Shell Nigeria. I pm sono accusati di esser stati a conoscenza della falsità delle prove portate dall’ex manager di Eni Vincenzo Armanna, ma di non aver messo a disposizione delle difese e del Tribunale gli atti in proposito, nel corso del dibattimento sul blocco petrolifero Opl245. A De Pasquale e Spadaro viene contestato di non aver depositato materiale probatorio nel processo, tra cui rientra un messaggio ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladiha chiesto ilper Fabio Detore aggiunto di Milano e responsabile del pool affari internazionali, e per il pm Sergio, oggi alla nuovaeuropea antifrodi. L’ipotesi è di «rifiuto di atti d’ufficio» nell’ambito del processo Eni-Shell. I pm sono accusati di esser stati a conoscenza della falsità delle prove portate dall’ex manager di Eni Vincenzo Armanna, ma di non aver messo a disposizione delle difese e del Tribunale gli atti in proposito, nel corso del dibattimento sul blocco petrolifero Opl245. A Deviene contestato di non aver depositato materiale probatorio nel processo, tra cui rientra un messaggio ...

