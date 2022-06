Carrara | ambientalisti bloccano i camion del marmo alla rotonda VIDEO - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ultima Generazione ed Extinction Rebellion in azionedei marmi, arteria strategica per il trasporto dei blocchi didal monte al piano. Due uomini, un ragazzo ed una ragazzina alle 7,...

hanno manifestato contro lo sfruttamento delle Apuane e l'inquinamento delle falde acquifere, attraverso quella che hanno chiamato "azione di disobbedienza civile non violenta che vuole ...bloccano la Tangenziale di Milano Il blocco si è risolto qualche minuto dopo le 9 ... Manifestazioni simili erano state annunciate a Massae a Padova. ... Carrara, ambientalisti bloccano i camion del marmo alla rotonda Carrara, 10 giugno 2022 - Ultima Generazione ed Extinction Rebellion in azione alla rotonda dei marmi, arteria strategica per il trasporto dei blocchi di marmo dal monte al piano. Due uomini, un ragaz ...Ultima generazione: "Torneremo a Milano, dove, in concomitanza con due azioni sia a Padova che a Massa Carrara, bloccheremo il traffico per porre nuovamente l'attenzione sulle nostre richieste"