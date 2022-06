Calciomercato Inter | Marotta pensa alle cessioni | due big possono partire

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 giugno 2022) La sessione estiva dideve ancora iniziare, ma le trattative dell’sembrano essere già nella fase calda: Paulo Dybala a parametro zero sembra ormai cosa fatta e i tifosi aspettano soltanto l’annuncio ufficiale, Romelu Lukaku ha ottenuto dal Chelsea il permesso di poter lasciare i Blues per un suo ritorno a Milano ma con la trattativa che al momento non sembra delle più semplici e con l’ultima suggestione targata Milenkovic della Fiorentina per rinforzare il reparto difensivo. I nomi per il mercato in entrata non finiscono qui, ma prima di poter procedere è necessario fare dellepartendo da chi non fa parte del progetto, fino ad arrivare ai big. Le offerte non stanno mancando ele sta prendendo in considerazione. ...