Antimafia, quattro candidati impresentabili a Palermo (tre del centrodestra e uno del Pd) e altri 14 in Italia. Morra: «Alcuni imbarazzanti» (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel comune di Palermo, interessato negli ultimi giorni dall’arresto di due candidati al consiglio comunale, sono quattro i candidati che la Commissione Antimafia ha ritenuto impresentabili alle elezioni secondo il codice di autoregolamentazione e la legge Severino: tre del centrodestra e uno del Pd. In tutto il resto di Italia gli incandidabili sarebbero 18. Nel capoluogo siciliano si tratta di Francesco La Mantia, della lista Noi con l’Italia (a sostegno del candidato sindaco Roberto Lagalla), condannato per riciclaggio, Totò Lentini (della lista Alleanza per Palermo), per tentata concussione, Giuseppe Lupo del Pd (a sostegno di Franco Miceli), per corruzione, e Giuseppe Milazzo di Fdi per concussione. Per Lentini e ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel comune di, interessato negli ultimi giorni dall’arresto di dueal consiglio comunale, sonoche la Commissioneha ritenutoalle elezioni secondo il codice di autoregolamentazione e la legge Severino: tre dele uno del Pd. In tutto il resto digli incandidabili sarebbero 18. Nel capoluogo siciliano si tratta di Francesco La Mantia, della lista Noi con l’(a sostegno del candidato sindaco Roberto Lagalla), condannato per riciclaggio, Totò Lentini (della lista Alleanza per), per tentata concussione, Giuseppe Lupo del Pd (a sostegno di Franco Miceli), per corruzione, e Giuseppe Milazzo di Fdi per concussione. Per Lentini e ...

Pubblicità

vatenacttencass : Elezioni comunali 2022, sono 18 i candidati impresentabili secondo l'Antimafia. Quattro a Palermo - massimoneri90 : Elezioni comunali, per la commissione Antimafia 18 candidati “impresentabili”. Quattro a Palermo, uno a Verona – Ch… - Giusylo3 : RT @LRompicoglioni: Chi sono gli impresentabili Elezioni comunali, per la commissione Antimafia 18 candidati “impresentabili”. Quattro a Pa… - Marco32711897 : Elezioni comunali 2022, sono 18 i candidati impresentabili secondo l'Antimafia. Quattro a Palermo - libellula58 : RT @LRompicoglioni: Chi sono gli impresentabili Elezioni comunali, per la commissione Antimafia 18 candidati “impresentabili”. Quattro a Pa… -