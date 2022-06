(Di venerdì 10 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Yacineè un piccolo computer. Gioca bene, memorizza meglio. 'Conosce a memoria tutti i calciatori ... Parola di Antonio, vice di Vladimir Petkovic tra Lazio, Svizzera e Bordeaux, dove ha ...... 'Sei stato coraggioso - gli ha detto - oggi ho visto un nuovo'. Lui ha sorriso: 'Stiamo ... Antonio, il vice di Petkovic, ne aveva parlato così tempo fa: 'Ha personalità, fa cose ... Adli, Manicone lo conosce bene: "Sembra avere un database! E fa cose straordinarie" L'allenatore italiano lo ha allenato - come vice di Petkovic - per sei mesi al Bordeaux: “Il Milan è l’ambiente giusto per lui. Conosce a memoria tutti i calciatori della Ligue 1. Pregi e difetti, se ...