Wanda Nara in Tanzania con Mauro Icardi, la vacanza si fa hot (Di giovedì 9 giugno 2022) Una lunga vacanza in Africa per ritrovare la complicità di coppia dopo alcuni mesi rovinati dalle voci di reciproci tradimenti. Wanda Nara e Mauro Icardi si sono presi del tempo solo per loro, alla scoperta della natura e alla riscoperta della passione. La showgirl è più bollente che mai sotto il sole e sfoggia bikini mozzafiato, alludendo nei post a momenti romantici e intimi con il marito. Distesa sul lettino, Wanda si lascia baciare dal sole e mostra ai follower scorci paradisiaci sul suo corpo e i segni lasciati dal costume sulla pelle bruciata dal sole. Dietro l’obiettivo c’è Mauro, che non stacca gli occhi dalla moglie. La fiamma tra loro è più ardente che mai e lei ammicca alludendo ai loro momenti di intimità: “Viaggiare con un fotografo che ti sveglia a baci e ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 9 giugno 2022) Una lungain Africa per ritrovare la complicità di coppia dopo alcuni mesi rovinati dalle voci di reciproci tradimenti.si sono presi del tempo solo per loro, alla scoperta della natura e alla riscoperta della passione. La showgirl è più bollente che mai sotto il sole e sfoggia bikini mozzafiato, alludendo nei post a momenti romantici e intimi con il marito. Distesa sul lettino,si lascia baciare dal sole e mostra ai follower scorci paradisiaci sul suo corpo e i segni lasciati dal costume sulla pelle bruciata dal sole. Dietro l’obiettivo c’è, che non stacca gli occhi dalla moglie. La fiamma tra loro è più ardente che mai e lei ammicca alludendo ai loro momenti di intimità: “Viaggiare con un fotografo che ti sveglia a baci e ...

Advertising

Rickae_22 : Voi non c'eravate quando Wanda Nara dopo il divorzio con Maxi Lopez caricava su Twitter le foto con Icardi scrivend… - ___livia95___ : Secondo i gossip dell’autunno 2021, sarebbe lei al centro della crisi fra l’attaccante Mauro Icardi e sua moglie Wa… - Dizarrow : RT @LESBODROMICA: Vabbè... molto discutibile questa foto di Wanda Nara, ma io ringrazio comunque la #Littizzetto per la condivisione seppur… - LALAZIOMIA : Wanda Nara, le vacanze diventano bollenti. Scottatura al lato B e che bikini! FOTO - ossicino88 : @Swaffle_7 Ogni procuratore fa la volontà del proprio assistito, come raiola o mendes o Wanda nara, se davvero ci t… -