Un nuovo libro svela i segreti della morte di Gianni Versace | una pista alternativa al delitto gay

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito “, autopsia di unimpossibile“, di Roberta Bruzzone, edito da Rai Libri, in vendita nelle librerie e negli store digitali. 15 luglio 1997., stilista iconico degli anni Novanta, viene ucciso sulla sogliasua meravigliosa villa, al 1116 di Ocean Drive, Miami. Sono le 8.45 del mattino e il suo compagno lo trova in una pozza di sangue, le chiavi da una parte, il giornale dall’altra. A sparare, come viene fuori dopo un’iniziale ipotesi di omicidio in odor di mafia, è stato Andrew Cunanan, party boy d’alto bordocomunità gay, già responsabiledi altre quattro persone. Cunanan, ventotto anni, è bello, intelligente, con un QI decisamente al di sopra...