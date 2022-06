Ultime Notizie – Salvini: “Centrodestra unito alle politiche, leader chi ha più voti” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Sono sicuro che il Centrodestra sarà unito alle politiche“. Parola del , Matteo Salvini che esclude divisioni con Fratelli d’italia. “Un conto sono i dibattiti Tv e le analisi su giornali sempre meno letti, un conto – afferma il leader della Lega a ‘L’Aria che tira’ su La7 – è quello che chiedono i cittadini. Ora i cittadini hanno problemi concreti e ci chiedono di essere insieme per risolverli. Gli italiani di Centrodestra ci chiedono unità. Io lavoro per unire – assicura – stasera sarò a Verona con Meloni”. “Io mi rifiuto di pensare a corse separate e litigiose anche perché – insiste – solo uniti si risolvono i problemi. Non ho tempo da perdere in beghe interne e litigi”. Quanto a chi sarà il leader della coalizione, “se la Lega prende più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Sono sicuro che ilsarà“. Parola del , Matteoche esclude divisioni con Fratelli d’italia. “Un conto sono i dibattiti Tv e le analisi su giornali sempre meno letti, un conto – afferma ildella Lega a ‘L’Aria che tira’ su La7 – è quello che chiedono i cittadini. Ora i cittadini hanno problemi concreti e ci chiedono di essere insieme per risolverli. Gli italiani dici chiedono unità. Io lavoro per unire – assicura – stasera sarò a Verona con Meloni”. “Io mi rifiuto di pensare a corse separate e litigiose anche perché – insiste – solo uniti si risolvono i problemi. Non ho tempo da perdere in beghe interne e litigi”. Quanto a chi sarà ildella coalizione, “se la Lega prende più ...

