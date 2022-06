The Last of Us Remake: svelati data d’uscita e trailer grazie a un leak (Di giovedì 9 giugno 2022) Da pochissimo è saltato fuori il trailer d’annuncio di The Last of Us Remake e come se non bastasse è stata rivelata anche la data d’uscita Ormai siamo finalmente tornati in quello che sicuramente è il periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda gli annunci videoludici. Questa sera infatti si terrà il Summer Game Fest e nei prossimi giorni avremo modo di assistere anche a tanti altri eventi di questo tipo. In questo periodo ovviamente stiamo assistendo ad un gran numero di nuovi annunci, ma anche a tanti leak. Recentemente infatti è saltato fuori il trailer d’annuncio di The Last of Us Part I, il Remake del primo capitolo della straordinaria saga Naughty Dog, e come se non bastasse è stata rivelata anche la data ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 9 giugno 2022) Da pochissimo è saltato fuori ild’annuncio di Theof Use come se non bastasse è stata rivelata anche laOrmai siamo finalmente tornati in quello che sicuramente è il periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda gli annunci videoludici. Questa sera infatti si terrà il Summer Game Fest e nei prossimi giorni avremo modo di assistere anche a tanti altri eventi di questo tipo. In questo periodo ovviamente stiamo assistendo ad un gran numero di nuovi annunci, ma anche a tanti. Recentemente infatti è saltato fuori ild’annuncio di Theof Us Part I, ildel primo capitolo della straordinaria saga Naughty Dog, e come se non bastasse è stata rivelata anche la...

