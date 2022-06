Terremoto | scossa di magnitudo 4 1 tra Abruzzo e Marche | fermi i treni tra Ancora e Pescara

Advertising

SkyTG24 : #Terremoto Marche, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Ascoli - vigilidelfuoco : ?? #AscoliPiceno, scossa di #terremoto ore 13:18 ML 4.2 in mare, in corrispondenza dei comuni costieri di Cupra Mari… - fanpage : ULTIM'ORA #Terremoto con epicentro tra Marche e Abruzzo - ItaliaStartUp_ : È stata registrata una scossa di terremoto tra Marche e Abruzzo - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Scossa di terremoto davanti alla costa marchigiana: magnitudo 4.2 #sanbenedettodeltronto #fermo #istitutonazionaledig… -

...//t.co/cVUdHjdAje Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 9, 2022 L'ultimadicon epicentro in mare, che si era sentita in particolare lungo la costa picena, come ricorda il ...Nuovadiregistrata oggi nel Centro Italia , con epicentro - rilevato a una profondità di circa 11 chilometri - tra Marche e Abruzzo, intorno alla zona di San Benedetto del Tronto, in ...1' di lettura 09/06/2022 - E' stata registrata in mare alle 13:18 di giovedì 9 giugno una scossa di magnitudo 4.1, di fronte alla costa marchigiana picena, in provincia di Ascoli. Una scossa, come rif ...Il sisma è stato registrato alle 13.18, con epicentro nel mare Adriatico, di fronte alla costa marchigiana, in provincia di Ascoli Piceno ...