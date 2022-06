Svolta DAZN sulla doppia utenza | cambiano i costi per la stagione 2022 23!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il calcio è dei tifosi. Tutti i fruitori, quelli che stanno comodamente sul divano e quelli che non esiste condizione metereologica che tenga, sono sui gradoni. La passione resta sempre la stessa e chi di questa passione ne fa un guadagno, ogni anno cerca di accaparrarsi quanti più fruitori possibili con tecniche di marketing e di mercato fatte su misura. L’ultima è quella relativa al piano tariffario di, piattaforma streaming tedesca sbarcata in Italia nel 2018, la quale detiene i diritti di tutte le partite di Serie A., Concurrency, dirittiIn vista dellacalcistica/23ha reso pubblici idegli abbonamenti. Come riporta Il Sole 24 Ore, gli abbonati potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si ...