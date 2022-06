Stop a diesel e benzina dal 2035 | l’Ue sforna un’assurdità sovietica

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 giugno 2022) È la faccia arcigna, impietosa, irresponsabile, dell’Europa quella che viene fuori dal voto di ieri per lototale delle auto aa partire dal. Quella che intende la politica non come una “gentile” accompagnatrice di processi sociali che maturano dal basso, prima di tutto nella consapevolezza dei cittadini, ma come disegno astratto, costruttivismo, ingegneria sociale. E che ciò sia fatto a fin di “bene” non è un attenuante, e non solo perché quel bene preso in astratto è tutto da dimostrare che sia tale. Sembra l’UnioneNon lo è perché, come la storia insegna, tutte le volte che si è agito in grande il processo è sfuggito di mano e si sono creati effetti non intenzionali di non irrilevante portata. Soprattutto quando si è messo mano con troppo impeto a quel meccanismo ...