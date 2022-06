Sfida Ferrari-Red Bull: le quote scommesse per il Gran Premio di Baku (Di giovedì 9 giugno 2022) Da un circuito cittadino a un altro, da quello di Montecarlo a quello di Baku. Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Azerbaigian e, almeno a vedere le quote Snai, sembrano esserci tutti i presupposti per l’ennesimo testa a testa tra Max Verstappen – leader della classifica piloti con 125 punti – e Charles Leclerc, subito dietro a 116 ma che non vince da quattro gare. Il ritorno al successo dell’olandese ha l’offerta più bassa (2,25), seguita da quella per il trionfo del monegasco a 2,50. Il bis di Sergio Perez, primo sotto il traguardo nel Principato, vale 6,50, in un Gran Premio che dalla sua introduzione nel calendario non ha mai visto due volte lo stesso vincitore e che, tra l’altro, lo scorso anno vide il successo proprio del pilota messicano. Leclerc parte dietro Verstappen nelle quote per il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Da un circuito cittadino a un altro, da quello di Montecarlo a quello di. Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Azerbaigian e, almeno a vedere leSnai, sembrano esserci tutti i presupposti per l’ennesimo testa a testa tra Max Verstappen – leader della classifica piloti con 125 punti – e Charles Leclerc, subito dietro a 116 ma che non vince da quattro gare. Il ritorno al successo dell’olandese ha l’offerta più bassa (2,25), seguita da quella per il trionfo del monegasco a 2,50. Il bis di Sergio Perez, primo sotto il traguardo nel Principato, vale 6,50, in unche dalla sua introduzione nel calendario non ha mai visto due volte lo stesso vincitore e che, tra l’altro, lo scorso anno vide il successo proprio del pilota messicano. Leclerc parte dietro Verstappen nelleper il ...

Advertising

DReinato : RT @quattroruote: Nel weekend la #F1 fa tappa a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan. Si riaccende la sfida tra #RedBull e #Ferrari -->… - quattroruote : Nel weekend la #F1 fa tappa a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan. Si riaccende la sfida tra #RedBull e… - reset_magazine : La transizione verde dell'Ue? ?? Deve passare anche dal riciclo delle #terre rare, per spezzare la dipendenza sulle… - frances14372469 : @pokemonderba Almeno la Ferrari sfida ad ogni gara le squadre più forti del mondo, ed e anche la squadra più titolata. - SAEntMemoraPro : Film Sfida Sulla Track By Fire Mcgavin Martinson Ferrari B11 #eBay???? #Entertainment #Memorabilia -