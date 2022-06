Samsung collabora con Microsoft per il lancio dell’app Xbox su Samsung Gaming Hub

(Di giovedì 9 giugno 2022), da 16 anni il produttore di TV numero 1 a livello globale , ha annunciato oggi l’ingresso disuHub, la nuova piattaforma streaming per ildisponibile su Smart TVdi quest’anno, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022.Hub sarà la prima piattaforma mondiale a includere l’appsu Smart TV. Grazie a questa partnership, gli utenti diHub potranno accedere in streaming a oltre 100 giochi di alta qualità attraverso l’app, inclusi titoli blockbuster quali Halo Infinite e Forza Horizon ...

