Reddito di cittadinanza, la proposta del ministro Garavaglia: «Lasciamone metà a chi accetta un lavoro stagionale» (Di giovedì 9 giugno 2022) Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia propone di lasciare metà del Reddito di cittadinanza a chi accetta un lavoro stagionale. La mossa servirebbe a risolvere il problema di alberghi e ristoranti che non trovano camerieri e addetti. In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero il leghista dice che quando piove bisogna aprire l’ombrello: «Se dopo due anni di blocco più o meno totale gli operatori alberghieri e della ristorazione devono chiudere le stanze o non accettare prenotazioni ai tavoli per mancanza di personale vuol dire che il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi». E quindi l’idea è di lasciare il 50% del Reddito a chi accetta un lavoro stagionale: ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildel Turismo Massimopropone di lasciaredeldia chiun. La mossa servirebbe a risolvere il problema di alberghi e ristoranti che non trovano camerieri e addetti. In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero il leghista dice che quando piove bisogna aprire l’ombrello: «Se dopo due anni di blocco più o meno totale gli operatori alberghieri e della ristorazione devono chiudere le stanze o nonre prenotazioni ai tavoli per mancanza di personale vuol dire che il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi». E quindi l’idea è di lasciare il 50% dela chiun: ...

matteorenzi : Stasera alle 21 diretta Facebook da Torino per parlare di Ucraina, giustizia, reddito di cittadinanza, futuro, #IlMostro - Mov5Stelle : Evidentemente non si cercano lavoratori ma schiavi. Se un sussidio come il reddito di cittadinanza compete con un'… - Mov5Stelle : Il Reddito di cittadinanza è una misura di dignità. Oggi molte persone con quei soldi ci comprano da mangiare.… - FrancyilPunto : @RosiPolimeni 3 anni fa in pizzeria, come cameriere, 20euro a serata, per 6 ore di lavoro, in nero. Poi danno la co… - necvinecdolo : RT @costa_costa1967: Non comprendo ancora che strategia è trasformare tutti i lavoratori in mantenuti col reddito di cittadinanza. -