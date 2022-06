Processo d' appello sul rimpatrio di Shalabayeva | tutti assolti gli imputati

(Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte didi Perugia ha assolto con formula pienagliaccusati di sequestro di persona per le presunte irregolarità legate aldi Alma. Si tratta della moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa verso il Kazakistan nel 2013 insieme alla figlia Alua. Entrambe in seguito sono tornate in Italia. Tra glinelci sono gli ex capi della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione della questura di Roma, Renato Cortese e Maurizio Improta.

Tutti assolti: nessun rapimento. I giudici della corte d'appello di Perugia erano entrati in camera di consiglio dopo 8 udienze poco dopo le 10. Ne sono usciti per il rimpatrio in Kazakistan. PERUGIA – Assolti in Appello tutti gli imputati nel processo sull'espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua avvenuta nel 2013. I giudici della Corte di Appello di Perugia con la sentenza di ...