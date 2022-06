Mascherine dopo il 15 giugno, Speranza: “Valutiamo lo stop sui mezzi di trasporto”. E gli studenti potranno toglierla all’esame orale (Di giovedì 9 giugno 2022) Il governo sta pensando di porre fine all’obbligo di usare le Mascherine quando si prendono i mezzi di trasporto dopo il 15 giugno. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato di “valutazioni in corso”. Si tratterebbe dell’addio all’ultima misura anti-Covid nella vita sociale, visto che anche sui luoghi di lavoro a oggi l’uso è solo raccomandato dall’esecutivo, ma di fatto obbligatorio per i protocolli tra sindacato e ministero, e altrettanto sarà per la presenza ai seggi la prossima domenica per il voto alle comunali e ai referendum sulla giustizia. E anche sulla maturità, al via il 22 giugno, si muove qualcosa, con i presidi che hanno deciso di permettere ai maturandi di non indossarla durante il colloquio orale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Il governo sta pensando di porre fine all’obbligo di usare lequando si prendono idiil 15. L’annuncio è arrivato dal ministro della Salute Roberto, che ha parlato di “valutazioni in corso”. Si tratterebbe dell’addio all’ultima misura anti-Covid nella vita sociale, visto che anche sui luoghi di lavoro a oggi l’uso è solo raccomandato dall’esecutivo, ma di fatto obbligatorio per i protocolli tra sindacato e ministero, e altrettanto sarà per la presenza ai seggi la prossima domenica per il voto alle comunali e ai referendum sulla giustizia. E anche sulla maturità, al via il 22, si muove qualcosa, con i presidi che hanno deciso di permettere ai maturandi di non indossarla durante il colloquio...

