Marco Mengoni annunciati gli special guest allo Stadio Olimpico di Roma | I dettagli (Di giovedì 9 giugno 2022) Marco Mengoni annunciati gli special guest allo Stadio Olimpico di Roma I dettagli Conto alla rovescia per i primi live negli stadi di Marco Mengoni #MarcoNegliStadi con l’annuncio a sorpresa di due special guest: Gazzelle e Madame. Ieri sera, con una diretta su TikTok, Mengoni ha svelato la loro presenza sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno. I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell’ultimo album del cantautore Materia (Terra), saranno allo Stadio Romano con il cantautore per festeggiare questo suo primo tour negli stadi e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022)glidiConto alla rovescia per i primi live negli stadi diMengoni #NegliStadi con l’annuncio a sorpresa di due: Gazzelle e Madame. Ieri sera, con una diretta su TikTok, Mengoni ha svelato la loro presenza sul palco dellodiil 22 giugno. I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell’ultimo album del cantautore Materia (Terra), sarannono con il cantautore per festeggiare questo suo primo tour negli stadi e ...

Advertising

361_magazine : - mely_iovino : RT @RevenewsI: Annunciati a sorpresa #Gazzelle e @sonolamadame1 come special guests della data romana di #MarcoNegliStadi, show che conferm… - ajnamaybe : RT @RevenewsI: Annunciati a sorpresa #Gazzelle e @sonolamadame1 come special guests della data romana di #MarcoNegliStadi, show che conferm… - gretacongiu_ : RT @RevenewsI: Annunciati a sorpresa #Gazzelle e @sonolamadame1 come special guests della data romana di #MarcoNegliStadi, show che conferm… - 1Pink24 : RT @RevenewsI: Annunciati a sorpresa #Gazzelle e @sonolamadame1 come special guests della data romana di #MarcoNegliStadi, show che conferm… -

Marco Mengoni, annunciati gli special guest all'Olimpico di Roma: Gazzelle e Madame Marco Mengoni, annunciati gli special guest all'Olimpico di Roma: Gazzelle e Madame Gli ospiti di Marco Mengoni a Roma, 2 artisti eccezionali all'Olimpico Ph: Andrea Brancherà Styling: Lorenzo Posocco Sono stati annunciati gli ospiti di Marco Mengoni a Roma per il concerto allo Stadio Olimpico. L'artista sbarca negli stadi quest'anno per due appuntamenti unici che si terranno il 19 giugno allo Stadio San Siro ... gli special guest all'Olimpico di Roma: Gazzelle e MadamePh: Andrea Brancherà Styling: Lorenzo Posocco Sono statigli ospiti dia Roma per il concerto allo Stadio Olimpico. L'artista sbarca negli stadi quest'anno per due appuntamenti unici che si terranno il 19 giugno allo Stadio San Siro ...