Advertising

GoalItalia : La Juventus al lavoro per la permanenza di Morata: un nuovo con l’Atletico Madrid può sbloccare la situazione ?? [?… - LukDer1995 : RT @Pistogolblasta2: #Bonucci Il nuovo capitano della #Juve è l'ex capitano del #Milan. Capitani coraggiosi. - Melania9811 : RT @GoalItalia: La Juventus al lavoro per la permanenza di Morata: un nuovo con l’Atletico Madrid può sbloccare la situazione ?? [? @rubenu… - CalcioNews24 : Juve, un nuovo colpo alla Pogba all’orizzonte? Piace il giovane Garnacho - cosimosimone2 : RT @Avv_Bianco_Nero: @capuanogio Parole inutili: la juve lo ha mandato via, facesse quello che gli pare ora siete anche sceneggiatori di te… -

La notizia che non vedevamo l'ora di darvi, ora è finalmente arrivata: il 13 giugno, alle 14:00, parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023! Finalmente, dopo due stagioni, sarà dipossibile vivere ...La data da segnare è il 13 giugno alle ore 14:00 : " Finalmente, dopo due stagioni, sarà dipossibile vivere l'appuntamento con le emozioni dell'Allianz Stadium per tutta la stagione dal ...Per questo gli orobici sono sempre più propensi a non riscattare il turco. Se ciò accadesse, la Juventus si ritroverebbe nuovamente con il giocatore in rosa. Tuttavia, Allegri non è convinto che ..."Il tifo. La passione. Ora sono di nuovo a casa. La notizia che non vedevamo l’ora di darvi, ora è finalmente arrivata: il 13 giugno, alle 14:00, parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023! Finalmente, d ...