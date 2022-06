Il coming out di Asia Argento: “Un anno di sobrietà, spero di aiutare” (Di giovedì 9 giugno 2022) Asia Argento non ha mai avuto paura di dire in faccia la verità (la sua verità), in maniera diretta e anche brutale. In passato la sua schiettezza le è costata non pochi problemi, e nel suo libro autobiografico, Anatomia di un cuore selvaggio, si è messa completamente a nudo, rivelando i traumi del passato, le mancanza famigliari ed affettive, le sue debolezze e cadute. Poi c’è stato il #metoo, il coraggio nel confessare violenze taciute per troppo tempo, la forza nel sopportare l’ondata di cattiveria e disapprovazione che le è caduta addosso. Subito dopo il lutto per la morte del suo grande amore, Anthony Bourdain, avvenuta nel 2018. Ma Asia è come una fenice, che risorge ogni volta dalle sue ceneri, più matura, forte e consapevole di prima. Oggi, con un post pubblicato sul suo account Instagram, ha confessato un altro difficile ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 giugno 2022)non ha mai avuto paura di dire in faccia la verità (la sua verità), in maniera diretta e anche brutale. In passato la sua schiettezza le è costata non pochi problemi, e nel suo libro autobiografico, Anatomia di un cuore selvaggio, si è messa completamente a nudo, rivelando i traumi del passato, le mancanza famigliari ed affettive, le sue debolezze e cadute. Poi c’è stato il #metoo, il coraggio nel confessare violenze taciute per troppo tempo, la forza nel sopportare l’ondata di cattiveria e disapprovazione che le è caduta addosso. Subito dopo il lutto per la morte del suo grande amore, Anthony Bourdain, avvenuta nel 2018. Maè come una fenice, che risorge ogni volta dalle sue ceneri, più matura, forte e consapevole di prima. Oggi, con un post pubblicato sul suo account Instagram, ha confessato un altro difficile ...

