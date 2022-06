Il coming out di Adrian Fartade: “Non sono una persona binaria” (Di giovedì 9 giugno 2022) Con un lungo post su Twitter Adrian Fartade fa coming out. Il divulgatore scientifico, youtuber e scrittore romeno, che vive e lavora in Italia e che si occupa principalmente di astronomia e astronautica, ammette di tremare all’idea di farlo... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022) Con un lungo post su Twitterfaout. Il divulgatore scientifico, youtuber e scrittore romeno, che vive e lavora in Italia e che si occupa principalmente di astronomia e astronautica, ammette di tremare all’idea di farlo...

