Gianmarco Saurino: «Competo solo con me stesso» (Di giovedì 9 giugno 2022) In Rotte - Storie e migrazioni, l'attore affronta il tema della migrazione con lucidità e commozione, in attesa di vederlo in nuovi progetti tra il cinema e la tv. Dall'addio a DOC ai selfie che gli chiedono i fan, ecco cosa ci ha raccontato Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 giugno 2022) In Rotte - Storie e migrazioni, l'attore affronta il tema della migrazione con lucidità e commozione, in attesa di vederlo in nuovi progetti tra il cinema e la tv. Dall'addio a DOC ai selfie che gli chiedono i fan, ecco cosa ci ha raccontato

Advertising

ketty0808 : RT @Tele_Nicosia: Con lo spettacolo “Rotte” di Gianmarco Saurino si è conclusa la prima edizione della rassegna “Nicosiana” – FOTO E VIDEO… - CocoMarianna : Gianmarco Saurino che amo dalla sua prima edizione di CDCA averlo visto di presenza non so come si può spiegare - CocoMarianna : Avete presente la nostalgia post-viaggio? Io ho nostalgia post weekend dopo aver incontrato Cristiano Caccamo, Fede… - giasausource : Intanto Lorenzo continua ad essere apprezzato in tutto il mondo ?? ?? Gianmarco Saurino giasau - maria_paola63 : RT @imironicc: Attualmente crepando per il video in cui Gianmarco Saurino prepara cannoli e urla come se fosse al mercato. Che tipo?????? -