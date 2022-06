Ghostbusters | Netflix svilupperà una serie animata | Jason Reitman tra i produttori

(Di giovedì 9 giugno 2022)produrrà una nuovaispirata alla saga diper conto di, la trama è ancora top secret. La saga disi espande con l'arrivo di una nuova, in fase di sviluppo per conto di, che sarà prodotta dal registainsieme al socio di Ghost Corps, Inc. Gil Kenan. Lasarà realizzata da Sony Pictures Animation. Insieme,e Kenan hanno scritto l'hit: Legacy. Come anticipa Variety, i dettagli esatti della trama della nuovasono attualmente tenuti nascosti. Nessuno sceneggiatore è ancora ...

Ci sarà, ma sarà un lungometraggio di animazione (da non confondersi con la serie animata perannunciata in precedenza).Legacy: il sequel animato L'annuncio del sequel animato ...Il progetto disarà la terza serie animata ispirata alla saga didopo The real- I veri acchiappafantasmi , andata in onda per 140 episodi su ABC dal 1986 al 1991, ...La saga di Ghostbusters, dopo Ghostbusters Legacy, continua, ma con un film d'animazione che riporterà l'azione a New York.Doppia novità sul franchise di Ghostbusters, con un film animato in produzione e la scelta della location per il sequel di Legacy.