Gatti | «Ho lavorato al mercato | ho fatto il serramentista | il muratore | poi per fortuna col calcio è andata bene»

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Nella stagione appena conclusa Gatti ha giocato nel Frosinone. "E' stata per me una stagione importantissima. C'è un po' di dispiacere per non essere andati ai play-off, qui è una emozione unica perché mi alleno con giocatori con esperienza internazionale. C'è da migliorare ogni giorno. Per essere qui ho fatto tanti sacrifici e non li dimenticherò mai. Io ho fatto un po' di tutto, ho lavorato ai mercati generali, il serramentista e il muratore. Poi per fortuna col calcio è andata bene". Cosa ti hanno raccontato Chiellini e Bonucci della ...

