Fondimpresa “Formazione essenziale per una ripresa solida”

ROMA (ITALPRESS) – Agganciare alla fine della pandemia una ripresa solida, anche della natalità, grazie a interventi massicci di politiche attive, a cominciare dalla Formazione. Su questo Fondimpresa intende intervenire, proponendo misure per il sostegno alla crescita e all'occupazione nel corso dell'evento "Formazione è Futuro. La sfida demografica e le leve per il lavoro" che si è tenuto a Roma alla presenza, tra gli altri, della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti."Ci sono grandi sfide che la nostra società sta affrontando, basti pensare agli due o tre anni dove il sistema industriale si è trovato davanti al dilemma del Covid, l'implementazione dei piani di Recovery, a crisi energetiche di proporzioni inimmaginabili, a crisi delle materie prime e anche agli ...

Lavoro, Fondimpresa 'Formazione sempre più essenziale'
Così Annamaria Trovò, vicepresidente Fondimpresa, in occasione dell'evento "Formazione è Futuro. La sfida demografica e le leve per il lavoro".

"Abbiamo stanziato già dall'inizio dell'anno 70 milioni di euro su un insieme di misure che riguardano le competenze di base, le competenze digitali e delle misure apposite per i disoccupati". Così Annamaria Trovò, vicepresidente Fondimpresa.