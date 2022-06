È possibile catturare la CO2 con un filtro in tessuto

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 9 giugno 2022) I livelli di CO2 stanno aumentando ed è urgente adottare approcci innovativi per la cattura dell’anidride carbonica al fine di ridurre e invertire le emissioni che causano il cambiamento climatico. I ricercatori della North Carolina State University hanno scoperto di poter filtrare l’anidride carbonica dall’aria e dalle miscele di gas a tassi promettenti grazie all’utilizzo un nuovoa base tessile che combina ildi cotone e un enzima chiamato anidrasi carbonica, uno strumento naturale per accelerare le reazioni chimiche. Lo studio dei ricercatori Il fulcro del progetto del team di ricerca per unchimico a base tessile è l‘enzima naturale chiamato anidrasi carbonica. L’enzima è in grado di accelerare una reazione in cui l’anidride carbonica e l’acqua si trasformano in bicarbonato, che è l’ingrediente principale del ...