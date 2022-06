Condivide il latte materno in eccesso e nei video su TikTok mostra come usare il tiralatte (Di giovedì 9 giugno 2022) Con la carenza di latte artificiale che non accenna a finire, la content creator e neo-mamma newyorkese Lucie Fink, 29 anni, si sta facendo avanti per aiutare i bambini in difficoltà. Sta donando il suo latte materno in eccesso e attribuisce ai suoi follower sui social il merito di averla ispirata a questo gesto di solidarietà. Lucie Fink, 29enne star dei social, allatta il figlio Milo appena natoPerché se l’allattamento al seno sta ‘passando di moda’ (o comunque sempre più donne fanno ricorso ad altri metodi, per problemi ma anche per libera scelta) nonostante tutto il latte prodotto dalle madri rimane un alimento altamente nutriente per i neonati. E dato che da settimane ormai negli Usa si registra una grave scarsità di latte in polvere, a causa della carenza di manodopera e di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) Con la carenza diartificiale che non accenna a finire, la content creator e neo-mamma newyorkese Lucie Fink, 29 anni, si sta facendo avanti per aiutare i bambini in difficoltà. Sta donando il suoine attribuisce ai suoi follower sui social il merito di averla ispirata a questo gesto di solidarietà. Lucie Fink, 29enne star dei social, allatta il figlio Milo appena natoPerché se l’allattamento al seno sta ‘passando di moda’ (o comunque sempre più donne fanno ricorso ad altri metodi, per problemi ma anche per libera scelta) nonostante tutto ilprodotto dalle madri rimane un alimento altamente nutriente per i neonati. E dato che da settimane ormai negli Usa si registra una grave scarsità diin polvere, a causa della carenza di manodopera e di ...

