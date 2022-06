Bombe su un altro impianto chimico ucraino: dentro potrebbero esserci 800 civili. L'appello dell'Onu (Di giovedì 9 giugno 2022) Un alto impianto chimico è stato preso di mira dalle Bombe russe in Ucraina, in particolare a Severodonetsk, dove lo stabilimento Azot è stato è stato colpito ripetutamente da ordigni. Al suo interno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Un altoè stato preso di mira dallerusse in Ucraina, in particolare a Severodonetsk, dove lo stabilimento Azot è stato è stato colpito ripetutamente da ordigni. Al suo interno ...

