Basket: Gabriele Procida si allena con gli Orlando Magic. Continua il sogno NBA (Di giovedì 9 giugno 2022) Non solo Paolo Banchero, ma il prossimo Draft NBA potrebbe diventare storico per l’Italia, visto che mai due giocatori italiani erano stati selezionati nello stesso anno. Infatti oltre alla stella di Duke, proiettato verso una delle prime tre scelte, anche Gabriele Procida ha ottime possibilità di essere chiamato nel secondo giro. Dopo la stagione con la maglia della Fortitudo Bologna, Procida ha deciso di volare negli Stati Uniti per provare a coltivare il sogno di giocare il prossimo anno nella NBA. Secondo le proiezioni di ESPN il giovane azzurro è attualmente la cinquantaduesima scelta, ma la sua posizione potrebbe anche migliorare visto le ottime prestazioni tenute negli allenamenti in queste settimane. Basket: Recalcati torna in azzurro da senior assistant. Definiti tutti gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Non solo Paolo Banchero, ma il prossimo Draft NBA potrebbe diventare storico per l’Italia, visto che mai due giocatori italiani erano stati selezionati nello stesso anno. Infatti oltre alla stella di Duke, proiettato verso una delle prime tre scelte, ancheha ottime possibilità di essere chiamato nel secondo giro. Dopo la stagione con la maglia della Fortitudo Bologna,ha deciso di volare negli Stati Uniti per provare a coltivare ildi giocare il prossimo anno nella NBA. Secondo le proiezioni di ESPN il giovane azzurro è attualmente la cinquantaduesima scelta, ma la sua posizione potrebbe anche migliorare visto le ottime prestazioni tenute neglimenti in queste settimane.: Recalcati torna in azzurro da senior assistant. Definiti tutti gli ...

Advertising

sebsa04 : @jeremymene7 Tu e il basket come Gabriele garko e la figa - il_Malpensante : @walteresse9 @Zippo88lrr @rprat75 @Gabriele_Farina Ma quale spenta? Non sai niente si me e ti permetti di giudicare… - PiacenzaPress : Basket – Un piacentino sul tetto d’Italia! Gabriele Cattivelli è campione U15 con l’Olimpia Milano - PiacenzaPress : Basket – Un piacentino sul tetto d’Italia! Gabriele Cattivelli è campione U15 con l’Olimpia Milano… - ilsilvio : RT @FasaniAndrea71: La storia più bella di questo 2022.... Fatene 'buon uso'.... #basket #sport #gabriele -