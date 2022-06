Ag Deulofeu | “L’Udinese ha dato il via libera Napoli tra le opzioni migliori | gioca la Champions”

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - ferrantelli94 : RT @MGuardasole: Albert Botines, agente di #Deulofeu a Footballnews24: 'Abbiamo parlato con l’#Udinese, entrambe le parti aperte al trasfe… - napolista : L’agente di #Deulofeu: «Il #Napoli è un’ottima alternativa per lui, giocherà la #Champions» A… - Cucciolina96251 : RT @Napoli_Report: Albert Botines, agente #Deulofeu, a @ivanserio2001: “Anche l’#Udinese pensa che sia il momento giusto per cercare un tra… - cn1926it : #Deulofeu, l’agente: “#Napoli piazza ideale, cerchiamo una soluzione con l’#Udinese” -

Calciomercato Napoli - Albert Botines , agente di Gerardha parlato ai microfoni di footballnews24. Ecco quanto evidenziato da CN24.al Napoli: le parole dell'agente Ecco le parole dell'agente di: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Sarà un'estate calda per il Napoli , perchè nei progetti del club rientra'acquisto dell'attacante spagnolo dell'Gerard. Per il quale la trattativa procede, come racconta il Corriere dello Sport . Affare, gli aggiornamentidiventa'...