Yonghong Li ancora nei guai: resta nel mirino dei creditori di Hong Kong (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non si ferma la battaglia legale di Teamway nei confronti di YongHong Li per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari

