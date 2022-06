World Oceans Day: le iniziative e gli eventi più rilevanti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come abbiamo già detto in un precedente articolo, l’8 Giugno si celebra l’Oceans Day, la Giornata Mondiale degli Oceani. Il tema scelto quest'anno è "Rivitalizzazione: azione collettiva per l'... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come abbiamo già detto in un precedente articolo, l’8 Giugno si celebra l’Day, la Giornata Mondiale degli Oceani. Il tema scelto quest'anno è "Rivitalizzazione: azione collettiva per l'...

Giornata mondiale degli Oceani: cos'è e perché è così importante

L'8 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale degli Oceani, il World Oceans Day. Un giorno speciale e molto importante che serve a ricordare a tutti noi il ruolo fondamentale che gli oceani hanno.

Photo by Hiroko Yoshii on Unsplash L'8 giugno di ogni anno si festeggia in tutto il mondo la Giornata Mondiale degli Oceani, altresì conosciuta come World Oceans Day. Sin dal 1992, anno in cui Rio de Janeiro ha ospitato il primo Summit della Terra, questa giornata viene celebrata in diversi Paesi, tant'è che poi nel 2009 l'Assemblea delle Nazioni Unite l'ha ufficialmente riconosciuta.

Festivalmar, Milano si colora di blu: Worldrise celebra il mare in città

Per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, dall'8 al 10 giugno 2022 presso l'Ex Fornace Gola (Alzaia Naviglio Pavese 16, 20143, Milano), Worldrise, Onlus attiva per la tutela e la valorizzazione del mare, organizza eventi e iniziative.