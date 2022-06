Un anatema sul futuro

Advertising

Jonovan32835379 : Mosé di fronte alla indecente manifestazione idolatra del vitello d'oro, scagliò sul popolo le tavole della legge e… - Redblack100x100 : RT @l_riottoso: @gumas75 Ci mancherà moltissimo. Indimenticabile quando lanciò ogni tipo di anatema alla RAI perchè interruppe sul più bell… - NinoCascione1 : @LaBombetta76 MIRACOLO MIRACOLO, chiamiamo Rete4 Brosio, Giordano, la Maglie e Giletti, (se è ancora vivo) Questi c… - l_riottoso : @gumas75 Ci mancherà moltissimo. Indimenticabile quando lanciò ogni tipo di anatema alla RAI perchè interruppe sul… -

... già presidente fantoccio di un Putin in attesa di reincarico, lancia il suocontro l'... "Putin un assassino" Un anno prima che iniziasse il conflitto si era assistito a un assaggio, almeno...Adesso i testi oggetto dili compri su Amazon, le liste di proscrizione piuttosto ... alle prestazioni del burattino di kievpalcoscenico globale che l'ha fatto regredire dal Nobel per la ...Ma l'anatema, perché di questo si tratta ... Il primo è che per il momento in Russia continuano a prediligere l'opzione militare, forse inebriati dai successi sul campo dell'ultima settimana. Il ...Città del Vaticano - Saltato il progetto di un incontro a Gerusalemme tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill dopo che il leader ortodosso aveva benedetto l'esercito russo ...