Tottenham, Conte chiede il colpo Champions: può arrivare dallo United! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Tottenham, dopo un serrato testa a testa con i rivali storici dell’altra parte del Tamigi, l’Arsenal, è riuscito a strappare la qualificazione in Champions League. Frutto soprattutto del lavoro di Antonio Conte, arrivato in medias res e che ha saputo portare di nuovo gli Spurs nell’elite del calcio europeo. Gran parte del merito va anche agli acquisti voluti dal tecnico leccese nel mercato invernale, su tutti quelli di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi arrivati dalla Juventus e che hanno saputo dare a Kane e compagni un apporto in più per riuscire a portare a termine la rimonta sui Gunners. Marcus Rashford Manchester United (Photo by Alex Pantling/Getty Images)Ma gli obiettivi di mercato per Conte non finiscono qui. Grande competizione, grandi giocatori, per poter sedere nei tavoli da 100 euro, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il, dopo un serrato testa a testa con i rivali storici dell’altra parte del Tamigi, l’Arsenal, è riuscito a strappare la qualificazione inLeague. Frutto soprattutto del lavoro di Antonio, arrivato in medias res e che ha saputo portare di nuovo gli Spurs nell’elite del calcio europeo. Gran parte del merito va anche agli acquisti voluti dal tecnico leccese nel mercato invernale, su tutti quelli di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi arrivati dalla Juventus e che hanno saputo dare a Kane e compagni un apporto in più per riuscire a portare a termine la rimonta sui Gunners. Marcus Rashford Manchester United (Photo by Alex Pantling/Getty Images)Ma gli obiettivi di mercato pernon finiscono qui. Grande competizione, grandi giocatori, per poter sedere nei tavoli da 100 euro, ...

