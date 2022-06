Se hai questo famosissimo libro a casa, puoi guadagnare oltre 2mila euro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Anche se non sei un collezionista di libri rari, potresti avere nella tua biblioteca personale un famosissimo romanzo che puoi rivendere fino a guadagnare più di 2mila euro. Il volume in questione non è altro che Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga del mago più celebre del nuovo millennio. Harry Potter e la pietra filosofale, quanto vale la prima edizione Appare difficile credere che si possa guadagnare fino a 2.100 euro per Harry Potter e la pietra filosofale, dato che si può acquistare facilmente il libro anche online a una cifra ben più ragionevole. Ma la copia che vale così tanto è la prima edizione la cui copertina ha una storia del tutto particolare. Offerta ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Anche se non sei un collezionista di libri rari, potresti avere nella tua biblioteca personale unromanzo cherivendere fino apiù di. Il volume in questione non è altro che Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga del mago più celebre del nuovo millennio. Harry Potter e la pietra filosofale, quanto vale la prima edizione Appare difficile credere che si possafino a 2.100per Harry Potter e la pietra filosofale, dato che si può acquistare facilmente ilanche online a una cifra ben più ragionevole. Ma la copia che vale così tanto è la prima edizione la cui copertina ha una storia del tutto particolare. Offerta ...

