Piazza Affari chiude debole in attesa di Lagarde (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Alla vigilia del meeting della Banca centrale europea, le borse europee hanno chiuso la seduta con il segno meno. In particolare, domani la Bce potrebbe annunciare un rialzo dei tassi a luglio (ci si attende un incremento di 25 punti base, ma potrebbe anche essere da 50pb) e la nascita di uno scudo anti-spread per proteggere i Paesi più indebitati. Indicazioni ribassiste sono arrivate anche dall'Ocse, che ha ridotto le stime sull'economia mondiale al 3% per quanto riguarda il 2022 ed al 2,8% per l'anno prossimo (a dicembre era stato pronosticato un +4,5% ed un +3,2%). Sul Ftse Mib, che ha chiuso a 24.236,67 punti (-0,53%), performance particolarmente negative sono state registrate dai titoli del risparmio gestito (-2,76% di Banca Generali, -2,37% di FinecoBank, e -1,41% di Banca Mediolanum), da Nexi (-2,79%) e da Enel (-2,37%). Ordine sparso per i titoli del ...

FIRSTonlineTwit : Borse in rosso alla vigilia delle decisioni della Bce ma Francoforte e Parigi fanno peggio di Piazza Affari - FIRST… - classcnbc : Le borse europee chiudono in calo: ????-0,5% ????-0,8% ????-0,8% ????-0,08% A Piazza Affari, in #rally BPER Banca (+2,9%)… - FabSor12 : @Ted0foro @giallideilimoni scommetto che i 2 paesi completamente differenti rispecchiano il paese dei folletti che… - fisco24_info : Borsa: Europa amplia il calo dopo Wall Street: Pesano le banche e le utility. A Piazza Affari sprint di Bper - infoiteconomia : Piazza Affari: andamento rialzista per BPER -