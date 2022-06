Oltre la disabilità. Una palestra dove rinascere e diventare Campioni di Vita nel nome di Simone Borgheresi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un grande campione di tiro con l’arco come Simone Borgheresi, personaggio fiorentino conosciuto e amato. Un grave incidente, il lungo ricovero, la dolorosissima riabilitazione. Poi la rinascita sportiva e un sogno partorito durante il lockdown: aiutare coloro che, dopo un incidente, sono stati più sfortunati, le cui lesioni spinali hanno procurato gravi disabilità. Questo era il sogno di Simone, che però non ha fatto in tempo a realizzare. Ma i sogni, si sa, sono contagiosi, e la sua compagna Simona Spini lo sta realizzando per lui. Ha messo in piedi una associazione, ha trovato una struttura di prossima inaugurazione dove permettere a degenti e disabili di praticare attività motoria riabilitativa, così da aiutare le persone a un ritorno alla normalità, sia fisica sia sociale. E questa è la sua ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un grande campione di tiro con l’arco come, personaggio fiorentino conosciuto e amato. Un grave incidente, il lungo ricovero, la dolorosissima riabilitazione. Poi la rinascita sportiva e un sogno partorito durante il lockdown: aiutare coloro che, dopo un incidente, sono stati più sfortunati, le cui lesioni spinali hanno procurato gravi. Questo era il sogno di, che però non ha fatto in tempo a realizzare. Ma i sogni, si sa, sono contagiosi, e la sua compagna Simona Spini lo sta realizzando per lui. Ha messo in piedi una associazione, ha trovato una struttura di prossima inaugurazionepermettere a degenti e disabili di praticare attività motoria riabilitativa, così da aiutare le persone a un ritorno alla normalità, sia fisica sia sociale. E questa è la sua ...

