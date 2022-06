“Non fu un errore trattare con Putin” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Angela Merkel è tornata. La Cancelliera ha rotto il lungo silenzio seguito allo scoppio della guerra in Ucraina dopo il quale, per non oscurare la scena al suo ex ministro delle Finanze e attuale capo del governo tedesco Olaf Scholz non ha rilasciato dichiarazioni per oltre cento giorni. Mesi durante i quali Frau Merkel è stata sia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 8 giugno 2022) Angela Merkel è tornata. La Cancelliera ha rotto il lungo silenzio seguito allo scoppio della guerra in Ucraina dopo il quale, per non oscurare la scena al suo ex ministro delle Finanze e attuale capo del governo tedesco Olaf Scholz non ha rilasciato dichiarazioni per oltre cento giorni. Mesi durante i quali Frau Merkel è stata sia InsideOver.

Advertising

Gazzetta_it : Inter: #Zaniolo può portare altri 7,5 milioni. E se quella cessione non fosse stata un errore? - sole24ore : ?? Dopo mesi di silenzio, #AngelaMerkel si è lasciata intervistare per dire parole chiare sulla sua politica e sul s… - marattin : Primo errore: nel mio post si confrontano due variazioni (1990/95-2010), non due livelli. Secondo errore: non è la… - KoenigLaurin : @marcantonio_88 @Apololega Sì, però non dobbiamo passare per dogmatici, altrimenti ricadiamo nello stesso errore di… - scirocco2017 : RT @mausay: @mariosalis Il resto del mondo stava facendo quanto dicono i pacifinti oggi, cioè non interferite o la Russia si arrabbia. Non… -