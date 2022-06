Modello 730: le scadenze per invio e modifiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha preso il via da pochi giorni la procedura per inoltrare il Modello 730/2022, quello che i contribuenti abilitati possono visualizzare, prima di compilare e inviare il documento sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Ma quali sono tutte le scadenze da rispettare? E come fare per apporre delle modifiche? Tutte le scadenze per l’invio o la modifica del 730 Di seguito, troverete tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario, quelle fondamentali per l’invio o la modifica del documento: 23 maggio 2022: da questo giorno si può visualizzare il Modello precompilato 730 31 maggio 2022: dalla settimana scorsa è possibile accettare la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche e inviarla. Ma si può anche modificare prima. 6 giugno 2022: da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha preso il via da pochi giorni la procedura per inoltrare il730/2022, quello che i contribuenti abilitati possono visualizzare, prima di compilare e inviare il documento sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Ma quali sono tutte leda rispettare? E come fare per apporre delle? Tutte leper l’o la modifica del 730 Di seguito, troverete tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario, quelle fondamentali per l’o la modifica del documento: 23 maggio 2022: da questo giorno si può visualizzare ilprecompilato 730 31 maggio 2022: dalla settimana scorsa è possibile accettare la dichiarazione precompilata senza apportaree inviarla. Ma si può anche modificare prima. 6 giugno 2022: da ...

