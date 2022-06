Lombardia: al via lavori per sottopasso Locate Varesino, opera finanziata con 7,8 mln (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu.(Adnkronos) - A Locate Varesino (Co) sono cominciati i lavori, realizzati da Ferrovienord, che permetteranno di eliminare i due passaggi a livello di via Alle Valli e via Mazzini, grazie alla costruzione di un nuovo sottopasso e al completamento di altre opere collegate. Questi gli interventi in programma: - Realizzazione di un nuovo sottopasso e delle relative rampe di accesso, in prossimità della stazione di Locate Varesino-Carbonate, senza limitazioni al traffico veicolare e munito di pista ciclopedonale in sede protetta su corsia riservata. - Realizzazione della viabilità di collegamento tra il nuovo sottopasso e via Piave a sud-ovest e via Marconi a nord-est. - Realizzazione di una passerella ciclopedonale di scavalco al torrente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu.(Adnkronos) - A(Co) sono cominciati i, realizzati da Ferrovienord, che permetteranno di eliminare i due passaggi a livello di via Alle Valli e via Mazzini, grazie alla costruzione di un nuovoe al completamento di altre opere collegate. Questi gli interventi in programma: - Realizzazione di un nuovoe delle relative rampe di accesso, in prossimità della stazione di-Carbonate, senza limitazioni al traffico veicolare e munito di pista ciclopedonale in sede protetta su corsia riservata. - Realizzazione della viabilità di collegamento tra il nuovoe via Piave a sud-ovest e via Marconi a nord-est. - Realizzazione di una passerella ciclopedonale di scavalco al torrente ...

